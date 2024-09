Von Björn Finke, Bonn

Im Besprechungszimmer im Erdgeschoss des flachen Bürogebäudes hängen zehn Plaketten an den Wänden. Darauf sind Gütesiegel abgebildet, die anzeigen, dass zum Beispiel die Fenster und Türen in dem Zimmer besonders guten Standards genügen. So sind die Teppiche und Wandfarben mit dem Umweltlogo Blauer Engel ausgezeichnet, weil sie wenig Schadstoffe enthalten, wie auf der Plakette zu lesen ist. Für den Besitzer des Raums ist diese Logo-Parade eine Art Leistungsschau, denn das Zimmer gehört zur Zentrale des „RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung“ in Bonn.