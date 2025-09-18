Im Süden von München wird eine große Frage neu verhandelt: Werden es die Europäer jemals schaffen, mit den USA im Weltraum mitzuhalten? Zu Besuch bei der Ariane Group, die es nun mit Elon Musk aufnehmen muss.

Von Thomas Fromm, Ottobrunn

Wie man nun darauf kommt, ein Raketentriebwerk nach dem italienischen Universalgelehrten Leonardo da Vinci zu nennen, gehört wohl zu den vielen Rätseln dieser an sich ja schon rätselhaften Branche. Nun hat Vinci in diesem Fall wenig mit Leonardos „Letztem Abendmahl“ zu tun, das der Meister im 15. Jahrhundert in den Speisesaal des Mailänder Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie gemalt hatte. Dieser Vinci hier erinnert entfernt an eine überdimensionierte Designer-Mokka-Kanne aus Edelstahl, und weil er irgendwann durchs All fliegen soll, ist es streng verboten, ihn zu berühren.