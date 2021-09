Von Michael Kläsgen und Thomas Öchsner

Steffen Sigg, 49, empfängt in kurzer Hose und T-Shirt. An der Wand in seinem Büro in Großbottwar bei Stuttgart hängt eine Postkarte mit der Aufschrift: "Da geht noch was". Sigg organisiert Räumungsverkäufe in der ganzen Republik und hilft seinen Kunden, noch einmal an Geld zu kommen. Dabei hat er viel über menschliche Abgründe gelernt.