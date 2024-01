So ging das: ein Ende des Kabels in die Antennensteckdose stecken und das andere Ende an die Antennenbuchse am Radiogerät. Mehr war nicht nötig, um über die Hi-Fi-Anlage Dutzende von Sendern zu empfangen. Doch für die meisten Bundesbürger ist das schon seit Jahren vorbei, und in den nächsten Tagen schaltet der Kabelnetzbetreiber Vodafone auch in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg die Übertragung des analogen Radiosignals ab. Dann ist es in Deutschland endgültig aus mit analogem Radio übers Kabelnetz.