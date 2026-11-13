Woher solche Angriffe kommen? Darüber, sagt einer aus der Branche, könne man natürlich nur spekulieren. Aber Zufall sei es natürlich nicht, dass gerade deutsche Rüstungsunternehmen und ihre Manager schon seit Längerem Zielscheibe von Cyberangriffen sind. Unternehmen also, die mit ihren Waffen den Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland unterstützen und dies auch durchaus offensiv kommunizieren. Auch deutsche Drohnenhersteller beobachten seit einiger Zeit verstärkt Angriffe auf ihre IT-Systeme – meistens seien dies allerdings „niedrigschwellige Operationen“, wie es einer aus der Branche formulierte. Kleinere, aber gezielte Versuche, die Unternehmen und ihre Arbeit zu stören.