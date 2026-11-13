Zum Hauptinhalt springen

Quantum SystemsEin Cyberangriff, der viele Fragen aufwirft

Lesezeit: 3 Min.

Ein Quantum-Systems-Mitarbeiter und eine Drohne vom Typ „Vector“. Jetzt gab es einen Hackerangriff mithilfe eines falschen Software-Updates.
Ein Quantum-Systems-Mitarbeiter und eine Drohne vom Typ „Vector“. Jetzt gab es einen Hackerangriff mithilfe eines falschen Software-Updates.
Foto: JENS SCHLUTER/AFP

Im Oktober wurde der Münchner Drohnenhersteller Quantum Systems gehackt. Betroffen von der schadhaften Software war auch die Bundeswehr, weshalb auch der Verfassungsschutz alarmiert ist.

Von Thomas Fromm, München

SZ bei Google bevorzugen

Woher solche Angriffe kommen? Darüber, sagt einer aus der Branche, könne man natürlich nur spekulieren. Aber Zufall sei es natürlich nicht, dass gerade deutsche Rüstungsunternehmen und ihre Manager schon seit Längerem Zielscheibe von Cyberangriffen sind. Unternehmen also, die mit ihren Waffen den Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland unterstützen und dies auch durchaus offensiv kommunizieren. Auch deutsche Drohnenhersteller beobachten seit einiger Zeit verstärkt Angriffe auf ihre IT-Systeme – meistens seien dies allerdings „niedrigschwellige Operationen“, wie es einer aus der Branche formulierte. Kleinere, aber gezielte Versuche, die Unternehmen und ihre Arbeit zu stören.

Zur SZ-Startseite

MeinungFlughäfen
:Drohnen abzuwehren ist möglich – und gar nicht teuer

SZ PlusKommentar von Thomas Fromm

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite