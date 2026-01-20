An diese Tür klopft man nicht aus Höflichkeit, sondern aus Vorsicht. Die ist auch geboten, wenn man seine Augen nicht schädigen will. In dem Raum im ersten Stock des ehemaligen Motorenforschungszentrums von Daimler-Benz in Ulm arbeiten Wissenschaftler mit starken Lasern. Der unbedarfte Besucher sieht ein Gewirr aus Regalen mit elektronischen Geräten, in der Mitte einen großen Tisch voller kleiner Spiegel und merkwürdiger Aufbauten. Was die Forscher da tun, führt einen in die Welt des Ultrakleinen. Dorthin, wo die Physik Dinge macht, die allem Gewohnten zu widersprechen scheinen. Die Welt der Quantenphysik.