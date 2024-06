Das Gerät selber ist nichts, was man spektakulär nennen würde. Das findet auch Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume. Eine weiße Tonne, dahinter ein paar Regale vollgepackt mit Elektronik. Aber dass es da steht, wo es steht, nämlich direkt neben dem Supercomputer des Leibniz-Rechenzentrums (LRZ) in Garching bei München, das ist dann schon etwas Besonderes, sogar eine Weltpremiere. Die Wissenschaftler des LRZ haben in Kooperation mit dem deutsch-finnischen Start-up IQM und anderen Partnern erstmals einen lauffähigen Quantencomputer mit dem dortigen Supercomputer zusammengeschaltet. Weshalb der Minister, der schließlich viel Geld für das Projekt bewilligt hat, denn auch in Garching vorbeischaut.