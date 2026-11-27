Wäre Sebastian Blatt Amerikaner und in führender Position bei einem Hightech-Start-up, würde er seinem Unternehmen und dessen Technologie in großen Worten eine glorreiche Zukunft prophezeien. Er würde von all den Errungenschaften für die Menschheit sprechen, die sich damit erreichen ließen. Aber Sebastian Blatt ist ein deutscher Wissenschaftler. Und so spricht der Mitgründer des Quantentechnologie-Start-ups Planqc nach einer erfolgreichen Demonstration eher nüchtern davon, dass man etwas geschafft habe, das dem ersten erfolgreichen Start einer Rakete gleichkomme. Ein Meilenstein also, nicht mehr.

Aber auch nicht weniger. Blatt hat seine Wurzeln im Max-Planck-Institut für Quantenoptik, das im Forschungszentrum Garching bei München beheimatet ist, ebenso wie das Forschungszentrum von SAP, wo Blatt beim SAP Quantum Day auf der Bühne steht. Und hier schließt sich der Kreis, denn was so erfolgreich geklappt hat, war die erste Demonstration, bei der aus der SAP-Software heraus ein Quantencomputer etwas berechnet hat.

Und das ist – durch die deutsche Brille gesehen – eine sehr gute Nachricht. Ein Konzern wie SAP, der zwar sein Hauptquartier in Deutschland hat, aber weltweit operiert, hätte sich auch andere Partner aussuchen können. Aber die Wahl fiel auf das Start-up aus Garching, eine Stadt vor den Toren Münchens. Nur hier, sagt Carsten Polenz, Leiter des Bereichs Quantentechnologie bei SAP, gebe es alles, was man brauche, um Quantencomputer mit der SAP-Software zu verbinden: die Expertise, Start-ups und Zulieferer.

Vielversprechender technologischer Ansatz

Planqc wiederum habe man ausgewählt, weil das Unternehmen einen vielversprechenden technologischen Ansatz verfolgt. Sie nutzen die Quanteneigenschaften sogenannter Neutralatome, die im Vakuum mit Laserstrahlen gekühlt und kontrolliert werden. Die Garchinger sind in einigen wichtigen Kennzahlen weltweit führend. Anders gesagt, sah SAP also in Garching die besten Chancen, so schnell wie möglich das Rechnen mit Quanteneigenschaften mit seiner Software zu verbinden.

Ziel ist es, dass die SAP-Kunden sich gar nicht erst mit den Feinheiten dieser Technologie beschäftigen, geschweige denn selbst einen Quantencomputer betreiben müssen. Die SAP-Cloud soll selbst dafür sorgen, dass Rechenaufgaben dorthin geschickt werden, wo das Verhältnis von Aufwand und Nutzen am besten ist. „Sobald die erste Rechenkapazität verfügbar ist, wollen wir sie in unseren Systemen einsetzen“, sagt SAP-Finanzchef Dominik Asam.

Aber wozu braucht es eigentlich die Quantenrechner, wo es doch sowohl Supercomputer als auch KI-Rechenzentren gibt? Die Antwort ist einfach. Es warten noch immer „hochkomplexe mathematische Entscheidungsprobleme“ auf eine Möglichkeit, sie mit möglichst hoher Genauigkeit zu berechnen, wie die Quantencomputer-Chefin bei SAP, Sabine Seelenmeyer, erklärt. Das Schwierige daran ist, dass alles mit allem zusammenhängt und sich beeinflusst. Herkömmliche Rechner können das nicht. Solche Probleme gebe es in Unternehmen immer wieder, oft müsse dann vereinfacht werden. Oder aber man rechnet einzelne Abteilungen durch – weshalb dann das Gesamtbild fehlt.

Start-ups : Wie Gründer den Quantencomputer verkleinern wollen Das Start-up Planqc plant das, woran es in Deutschland noch immer hapert: Spitzenforschung in kommerzielle Produkte zu transferieren. Bei seiner Quantenmaschine spielen Atome und Laserstrahlen im Vakuum eine Rolle. SZ Plus Von Helmut Martin-Jung ...

Dass Deutschland in der Quantentechnologie bis jetzt gut mit China und den USA mithält, ist auch der Grund dafür, dass sowohl das Land Bayern als auch der Bund weiter Hunderte Millionen dafür bereitstellen. „Hier in Garching passieren die spannendsten Dinge“, lobt Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume. Viele wichtigen Einrichtungen lägen nebeneinander: „So sieht ein Innovationszentrum aus.“

Für das Garchinger Start-up Planqc ist die Zusammenarbeit mit einem Weltkonzern wie SAP ein unglaublicher Multiplikator, sagt Planqc-CEO Alexander Glätzle. Wenn es gelingt, die Maschinen aus dem Labor zu holen und stabil zur Verfügung zu stellen, wäre das ein Türöffner für mögliche weitere Geschäfte. Das heißt aber auch, dass es keine Zeit zum Ausruhen gibt für die Mitarbeiter.

Die Zeit drängt

Glätzle hat eine ziemlich anspruchsvolle To-do-Liste für sie parat: Die Computer müssten „raus aus dem Labor, wartungsarm sein und stabil laufen“. Die Erwartungen an die Technologie sind aber auch hoch. Sie soll helfen, neue Materialien zu erschaffen, Medikamente zu designen, Prozesse zu optimieren und vieles mehr.

Das Wichtigste aber, darauf legt Glätzle großen Wert, ist Geschwindigkeit. Nicht wer die beste Technologie entwickle, sondern wer eine funktionierende „am schnellsten in die Umsetzung“ bringe, werde gewinnen, ist er überzeugt. Um das erfolgreich hinzubekommen, brauche man Talente, Partner – und Kapital. 250 bis 300 Millionen Euro in den nächsten Jahren, schätzt Glätzle.

Das ist viel Geld. Geld, das in Europa erfahrungsgemäß nicht so leicht zu bekommen ist. „Wir schauen international“, sagt Glätzle daher auch. Solange das Hauptquartier sowie die Kontrolle über das Unternehmen in Deutschland bleibe, sehe er dabei auch kein Problem. Die Chancen jedenfalls, so sieht es auch der LMU-Informatik-Professor Robert Wille, stünden derzeit gut. Deutschland sei besser, als viele dächten.

Das Supercomputerzentrum in Oakridge, Kalifornien, erwägt etwa, LMU-Software zu verwenden, genauso wie das Amazon, HP und Nvidia schon tun. „Was nicht passieren darf“, sagt Wille, „ist ein zweiter MP3-Moment.“ Die Technologie zur Kompression digitaler Musikdateien war am Fraunhofer-Institut entwickelt worden, das große Geld damit aber machten ausländische Unternehmen.