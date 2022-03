Hochleistungsrechner:Was Quantencomputer können

Von Helmut Martin-Jung

Hätten die Nasa-Ingenieure und Ingenieurinnen in den 1960ern ein heutiges iPhone in die Hände bekommen, sie hätten es womöglich für das Produkt einer außerirdischen Intelligenz gehalten. Das Handy rechnet Millionen Mal schneller als die Computer, mit denen die Weltraumbehörde die Mondlandungen bewältigte. Es waren aber nicht grüne Männchen, die das iPhone so leistungsfähig machten, es waren die exponentiellen Fortschritte der Halbleitertechnologie. Doch alles hat irgendwann ein Ende - auch die erstaunliche Entwicklung bei Computerchips. Neue Technologien müssen her, um den wachsenden Hunger nach mehr Rechenleistung zu stillen.