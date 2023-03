Putin und das Geld in der Schweiz

Von Isabel Pfaff, Zürich

Es ist nicht die letzte gerichtliche Instanz und auch die Strafen sind überschaubar - trotzdem hat das Bezirksgericht in Zürich am Donnerstagvormittag ein aufsehenerregendes Urteil gefällt: Vier Banker, drei mit russischem, einer mit Schweizer Pass, haben in den Augen des Gerichts ihre Sorgfaltspflichten verletzt.