In freier Wildbahn pirscht sich der Puma lautlos an seine Opfer heran, überwältigt sie mit einem überraschenden Sprung und beißt ihnen sofort Hals oder Nacken durch. Er ist keiner, der seine Beute über Stunden hinweg jagt. Lieber wartet er geduldig ab, welcher tierische Leckerbissen vorbeikommt, und schnappt ihn sich nach einem kurzen Sprint.
SportartikelÜbernahmespekulationen bei Puma
Lesezeit: 3 Min.
Angeblich erwägen chinesische Konzerne eine Übernahme der schwächelnden Raubkatzenmarke. Das setzt das Management unter Druck, die Krise schnell zu besiegen.
Von Uwe Ritzer, Herzogenaurach
