Zum Hauptinhalt springen

SportartikelÜbernahmespekulationen bei Puma

Lesezeit: 3 Min.

Das fränkische Unternehmen Puma – nur noch Nummer sechs der weltgrößten Sportartikelkonzerne.
Das fränkische Unternehmen Puma – nur noch Nummer sechs der weltgrößten Sportartikelkonzerne. (Foto: Daniel Vogl/dpa)

Angeblich erwägen chinesische Konzerne eine Übernahme der schwächelnden Raubkatzenmarke. Das setzt das Management unter Druck, die Krise schnell zu besiegen.

Von Uwe Ritzer, Herzogenaurach

In freier Wildbahn pirscht sich der Puma lautlos an seine Opfer heran, überwältigt sie mit einem überraschenden Sprung und beißt ihnen sofort Hals oder Nacken durch. Er ist keiner, der seine Beute über Stunden hinweg jagt. Lieber wartet er geduldig ab, welcher tierische Leckerbissen vorbeikommt, und schnappt ihn sich nach einem kurzen Sprint.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite