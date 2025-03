Von Uwe Ritzer, Herzogenaurach

Am Anfang stehen hartes Training, Erschöpfung und Schmerz. Tränen sogar, vor allem aber viel Schweiß. Erst allmählich stellen sich Erfolge und Begeisterung ein. Je länger das Filmchen dauert, desto mehr jener großen Sportlerinnen und Sportler sind zu sehen, die ihre Erfolge in Schuhen und Shirts von Puma erzielten. Die Fußballer Pelé, Diego Maradona und Johan Cruyff, die Tennisspielerinnen Martina Navratilova und Serena Williams, der aktuelle Weltrekordjäger im Stabhochsprung, Armand Duplantis. Es ist viel sportlicher Glanz, der am Ende beim Zuschauer hängen bleibt.