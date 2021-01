Von Alexander Menden, London

Das Lamb & Flag Pub in Oxford schenkte 1566 sein erstes Ale aus. Am Sonntag wurde dort das letzte Pint gezapft. Nach 455 Jahren heißt es "last orders" für die Traditionskneipe in St. Giles, einem der wenigen Oxforder Pubs, in denen Studenten und Bürger der Stadt einträchtig neben- und miteinander tranken. Die pandemiebedingte Schließung und die Entscheidung des St. John's College, dem das denkmalgeschützte Gebäude gehört, kein Geld mehr in den Pub zu stecken, haben diesen Schritt unausweichlich gemacht.