Kommendes Wochenende wollen junge Menschen in zahlreichen Städten demonstrieren. Verglichen mit Frankreich oder Italien mag die Bewegung klein anmuten, aber die Anliegen sind berechtigt – vor allem, was hohe Lebenshaltungskosten betrifft.

Auch in Deutschland wächst der Unmut der jungen Generation. Mitte Oktober blockierten Dutzende Schülerinnen und Schüler den Zugang zum Andreas-Gymnasium im Berlin-Friedrichshain.

Was passiert in der Nacht von Samstag, 31. Oktober, auf Sonntag, 1. November, in deutschen Städten? Gleich mehrere staatliche Stellen, Stadtverwaltungen, Polizei, sogar der Verfassungsschutz schauen da wachsam drauf. Es geht weder um die Zeitumstellung, die war diesen Sonntag schon, noch um Halloween.