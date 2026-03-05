Zum Hauptinhalt springen

Wettplattformen im Netz„Es ist doch krank, dass das legal ist“

Lesezeit: 3 Min.

Die USA bombardieren Iran, Nutzer einer Wettplattform freuen sich über satte Gewinne. Unmoralisch vielleicht, aber nicht illegal.
Die USA bombardieren Iran, Nutzer einer Wettplattform freuen sich über satte Gewinne. Unmoralisch vielleicht, aber nicht illegal. Majid Asgaripour/West Asia News Agency via REUTERS

Ein Nutzer hat auf einer Wettplattform mit korrekten Prognosen zum Iran-Krieg mehr als eine halbe Million Dollar gewonnen. Da stellt sich die Frage: Wissen manche mehr als andere?

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Die Wahrscheinlichkeit, dass es zwischen den USA und Iran vor dem 30. Juni zu einem Waffenstillstand kommt: 70 Prozent. Vor dem 31. Mai: 66 Prozent. Ende April: 50:50. Nein, dies ist keine Einschätzung von Experten, keine Prognose eines Insiders – sondern Ergebnis der Wetten auf der Plattform Polymarket. Ja, man kann heutzutage auch auf Kriege wetten, auf das Datum des ersten Angriffs zum Beispiel: Auf Polymarket wurden insgesamt mehr als 500 Millionen Dollar auf verschiedene Vorhersagen gesetzt. Besonders interessant ist dabei der Account mit dem Namen Magamyman, der sich mit „Mach Amerika wieder großartig, mein Junge“ dechiffrieren und übersetzen lässt. Stand Mittwoch hat Magamyman mit richtigen Prognosen auf den Konflikt in Nahost bislang mehr als 540 000 Dollar verdient, und es wird mehr: Er hatte darauf gesetzt, dass Ali Chamenei bis 31. März nicht mehr Oberster Führer Irans sein werde. Chamenei wurde bei den ersten Angriffen getötet, dem Nutzer werden 132 318 Dollar Gewinn gutgeschrieben.

Zur SZ-Startseite

Debatte
:Der Geist des Widerstands ist das Leitmotiv der Islamischen Republik

Kollektives Leiden als Geburtsmythos des Glaubens: Das ist der Kern der Schia. Warum ein Blick auf die zweitgrößte religiöse Strömung des Islam hilft, um besser zu verstehen, was nach dem Tod von Chamenei in Iran passiert.

SZ PlusEssay von Tomas Avenarius

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite