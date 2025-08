Berlusconis Erben sind fast am Ziel

Seit Jahren will der von der Familie Berlusconi kontrollierte Medienkonzern MFE in den deutschen Fernsehmarkt einsteigen. Nun hat er es fast geschafft.

Von Caspar Busse

Es hatte sich bereits in der vergangenen Woche angedeutet, nun ist es offiziell. Der Vorstand um Bert Habets und der neue Aufsichtsrat von Pro Sieben Sat 1 empfehlen ihren Aktionären, ihre Aktien an die Berlusconi-Firma Media for Europe (MFE) zu verkaufen und das nachgebesserte Angebot anzunehmen. Man halte das geänderte Angebot von MFE für „angemessen“. Damit hat das deutsche Fernsehunternehmen seinen Widerstand gegen die Italiener weitgehend aufgegeben.