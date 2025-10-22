Zum Hauptinhalt springen

Pro Sieben Sat 1Er spricht kein Deutsch, macht nun aber deutsches Fernsehen

Lesezeit: 2 Min.

Seit 25 Jahren in Diensten der Familie Berlusconi: Marco Giordani, 63.
Seit 25 Jahren in Diensten der Familie Berlusconi: Marco Giordani, 63. (Foto: Pro Sieben Sat 1/MFE-mediaforeurope)

Der Italiener Marco Giordani übernimmt den Chefposten bei der Sendergruppe, der nun womöglich schwere Zeiten bevorstehen: Es muss gespart werden.

Von Caspar Busse

Marco Giordani, 63, tritt selten auf, er hat die große Bühne bisher lieber Pier Silvio Berlusconi, 56, überlassen. Der Sohn des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi ist der Chef des Fernsehkonzerns Media for Europe (MFE), seine Familie kontrolliert das Unternehmen. Giordani als langjähriger Finanzvorstand ist deren engster Vertrauter, er agiert lieber im Hintergrund und kümmert sich darum, dass alles läuft.

