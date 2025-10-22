Der Italiener Marco Giordani übernimmt den Chefposten bei der Sendergruppe, der nun womöglich schwere Zeiten bevorstehen: Es muss gespart werden.

Marco Giordani, 63, tritt selten auf, er hat die große Bühne bisher lieber Pier Silvio Berlusconi, 56, überlassen. Der Sohn des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi ist der Chef des Fernsehkonzerns Media for Europe (MFE), seine Familie kontrolliert das Unternehmen. Giordani als langjähriger Finanzvorstand ist deren engster Vertrauter, er agiert lieber im Hintergrund und kümmert sich darum, dass alles läuft.