Von Caspar Busse

Es ist ein Kammerspiel der besonderen Art: Vor einer roten Wand wurden in einem Fernsehstudio in Unterföhring am Stadtrand Münchens fünf Pulte aufgebaut. An diesen sitzen fünf Herren in dunklen Anzügen und weißen Hemden, die mit ernstem Gesicht in die Kamera sprechen, nur unterbrochen von kleinen Einspielern oder kurzen Auftritten von Aktionären. Die Dramaturgie folgt strikt den etwas drögen Richtlinien für Aktionärstreffen deutscher Aktiengesellschaften. Und doch ist es ein spezielles Drama, das sich hier abspielt.