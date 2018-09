8. September 2018, 12:53 Uhr Politik und Banken Merkel muss den deutschen Banken helfen

Die Frankfurter Skyline in strahlendem Sonnenschein.

Seit der Finanzkrise sind zehn Jahre vergangen, in Frankfurt hat sich seitdem einiges getan. Dass Merkel nun Hilfe verspricht, ist gut - denn Deutschland braucht starke Banken.

Kommentar von Harald Freiberger

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach Frankfurt am Main gefahren und hat vor Bankern gesprochen. Das klingt nicht spektakulär, und doch ist es ein wichtiges Signal nach Jahren der Abwesenheit, des Schweigens und der Entfremdung zwischen Politik und Finanzbranche in Deutschland. Es gab gute Gründe für diese Distanz: Die Politik wurde vor der Finanzkrise von arroganten Bankern an der Nase herumgeführt und musste sie dann mit Steuergeld retten.

Seitdem aber sind zehn Jahre vergangen, und es hat sich einiges geändert: Banken werden schärfer reguliert, die Politik hat den Primat über die Finanzwirtschaft zurückgewonnen. Die Welt befindet sich nicht mehr im Finanzkrisen-Modus. Die deutsche Politik aber hat bis vor Kurzem so getan, als müsse sie sich weiter möglichst fern von den Banken halten. Es wird höchste Zeit für eine Annäherung, denn wenn sie nicht kommt, ist es zum Schaden aller: der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft.

Bei manchen ist der Blick dafür verloren gegangen, was Banken in ihrem Kern sein sollten: Sie liefern das Schmiermittel für die Wirtschaft, sie sind unerlässliche Partner für Unternehmen. Ohne Banken können Firmen ihre Geschäfte nicht machen, ohne sie fällt Deutschland im weltweiten Wettbewerb zurück. Deutschland braucht starke Banken, die Politik muss dabei helfen.

Das haben Merkel und ihr Finanzminister Olaf Scholz inzwischen parteiübergreifend erkannt, und das ist gut so. Es geht nicht darum, mit Banken zu kungeln, es geht nicht um eine Liaison von Macht und Kapital zum Nachteil der Bürger. Aber es geht um eine Partnerschaft, die fair und kritisch zugleich ist. Dabei sollte die Politik sich an die "guten Banker" halten. Der Fehler in der Vergangenheit war, dass man zu sehr den anderen vertraut hat - den Eigenhändlern, Spekulanten und Bonuskönigen, die auch für den Niedergang mancher deutschen Großbank verantwortlich sind. Gute Banker - es gibt sie - sehen sich als Dienstleister der Wirtschaft. Übrigens gehören dazu auch Investmentbanker, die Unternehmen bei Transaktionen beraten, gegen Währungsrisiken absichern oder bei der Finanzierung helfen.

Noch vor zwei Jahren hätte man vielleicht sagen können: Deutsche Unternehmen brauchen im Zeitalter der Globalisierung keine deutsche Bank, sie können sich auch von einer US-Investmentbank auf den Weltmarkt begleiten lassen. Doch im Zeitalter von Trump, neuen Handelsschranken, Re-Nationalisierung und De-Globalisierung ist das kein Argument mehr. Deutsche Unternehmen können sich nicht mehr wohlfühlen bei amerikanischen Banken, die traditionell der US-Politik nahestehen. Der Wind in der Weltwirtschaft ist rauer geworden, jeder ist sich selbst der Nächste. Um da mitzuhalten, brauchen die deutschen Unternehmen eine starke deutsche Finanzwirtschaft.

Zu viel Nähe ist genauso schlecht wie zu viel Ferne

Wie allgemein bekannt ist, steht es damit derzeit nicht zum Besten. Die beiden größten Institute der Republik, Deutsche Bank und Commerzbank, sind in einem bedauernswerten Zustand, hauptsächlich deswegen, weil sie in der Vergangenheit die Prinzipien des "guten Bankers" vernachlässigt haben. Es gibt kleine Anzeichen dafür, dass sie sich auf dem richtigen Weg befinden, doch es wird noch lange dauern, bis sie wieder stark sind. Die Aufgabe der Politik kann es dabei nicht sein, die schwächelnden Institute zur Großbank zu päppeln. Das ist schon die Aufgabe der Banker selbst. Nebenbei haben Politiker bei den Landesbanken deutlich genug bewiesen, dass sie nicht die besseren Banker sind. Was sie aber tun können, ist dies: für eine starke einheimische Finanzwirtschaft kämpfen und gute Rahmenbedingungen setzen. Man hat den Eindruck, dass bei der Bundesregierung da mehr möglich wäre, wenn man im Vergleich dazu etwa sieht, welch engen Draht der französische Präsident Emmanuel Macron zu den Banken hat, der Anfang des Jahres 140 Vertreter der internationalen Finanzwirtschaft ins Schloss Versailles einlud.

Macron hat früher selbst als Investmentbanker gearbeitet und kommt vielleicht schnell in Kontakt zu seinen Ex-Berufskollegen. Man muss es mit dem Verständnis nicht übertreiben, es ist auch eine gesunde Distanz zu einer Branche angebracht, die in der Vergangenheit zu sehr auf ihren eigenen Vorteil aus war und die Allgemeinheit geschädigt hat. Wenn sie aber glaubwürdig herüberbringt, dass sie aus den Fehlern gelernt hat, spricht nichts dagegen, sie bei ihren Anliegen zu unterstützen. Auch Spitzenpolitiker könnten sich zum Beispiel für Frankfurt als Standort von Regulierungsbehörden oder Börsenstellen im Zuge des Brexit einsetzen.

Kurzum: Die Politik darf sich nicht mit den Banken gemein machen. Aber sie muss ihnen entgegenkommen, um die goldene Mitte zu finden. Zu viel Nähe ist genauso schlecht wie zu viel Ferne. Zuletzt war die Distanz zu groß.