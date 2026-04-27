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MeinungKrankenversicherungDas größte Problem im Gesundheitswesen ist die Ineffizienz

Kommentar von Herbert Fromme, Köln

Lesezeit: 2 Min.

Vor allem bei Facharztterminen gibt es in Deutschland lange Wartezeiten. Gleichzeitig wird Prävention schlecht entlohnt.
Vor allem bei Facharztterminen gibt es in Deutschland lange Wartezeiten. Gleichzeitig wird Prävention schlecht entlohnt. Daniel Karmann/dpa

Viele Kassenpatienten ärgern sich über Ungerechtigkeiten bei der Terminvergabe durch Ärzte und machen dafür das Nebeneinander von privaten und gesetzlichen Kassen verantwortlich. Das aber ist gar nicht das größte Problem.

Von den US-Amerikanern stammt die Metapher des elephant in the room, also des Elefanten im Zimmer. Niemand kann den Elefanten übersehen, aber gerade weil er so groß ist, tut man lieber so, als sei er nicht da, und redet stattdessen über kleinere Probleme. In der aktuellen Diskussion um die Gesundheitsreform ist dieser Elefant die Existenz zweier nebeneinanderstehender Versicherungssysteme: die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) mit 75 Millionen Versicherten und die privaten Krankenversicherer (PKV) mit 8,8 Millionen, davon etwa die Hälfte Beamte. Nur sie, die Selbständigen und alle Angestellten mit mehr als 77 400 Euro Jahreseinkommen dürfen sich überhaupt privat versichern.

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