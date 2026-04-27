Von den US-Amerikanern stammt die Metapher des elephant in the room, also des Elefanten im Zimmer. Niemand kann den Elefanten übersehen, aber gerade weil er so groß ist, tut man lieber so, als sei er nicht da, und redet stattdessen über kleinere Probleme. In der aktuellen Diskussion um die Gesundheitsreform ist dieser Elefant die Existenz zweier nebeneinanderstehender Versicherungssysteme: die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) mit 75 Millionen Versicherten und die privaten Krankenversicherer (PKV) mit 8,8 Millionen, davon etwa die Hälfte Beamte. Nur sie, die Selbständigen und alle Angestellten mit mehr als 77 400 Euro Jahreseinkommen dürfen sich überhaupt privat versichern.