27. August 2018, 19:01 Uhr Prioritäten Was wir wirklich wollen

Die jungen Menschen, die auf den Arbeitsmarkt drängen, legen viel Wert auf Work-Life-Balance. Passen diese Ansprüche zum Gründen?

Von Angelika Slavik , Kiel

Jede Generation hat ihr Thema, und das der "Generation Z" - also der jungen Menschen, die nun etwa Anfang 20 sind und die nun auf den Arbeitsmarkt drängen - das ist die Abkehr von der unbedingten Sehnsucht nach Aufstieg. Mit finanziellen Argumenten allein kann man sie kaum locken, sagen Soziologen, denn diese Generation lege den Fokus anders: Sie verlangten von Anfang an nach "Work-Life-Balance" und sind für ein gesichertes Maß an Freizeit auch bereit, besser bezahlte Jobs oder eine mögliche Beförderung auszuschlagen. Das verändert die Spielregeln im Kampf um die größten Talente, und es hat möglicherweise auch Folgen für die Start-up-Kultur.

Dabei war und ist schon die Generation Y, jetzt etwa Mitte 30, eine Herausforderung für die Unternehmen - schließlich wird sie von den Wissenschaftlern als leistungswillig, aber hierarchiekritisch beschrieben. Das bedeutet: Das sture Abarbeiten der Anweisungen von oben ist nicht ihr Ding, aber als Arbeitnehmer sind sie bereit zu schuften, so lange sie einen Sinn darin erkennen. Das ist eine Haltung, die durchaus auch ganz gut passt zu den Herausforderungen einer Unternehmensgründung.

Die gut ausgebildeten Vertreter der Generation Z dagegen befinden sich in einer vermeintlich verdammt komfortablen Lage: Firmen suchen angestrengt nach Fachkräften und sind folglich bereit, Zugeständnisse zu machen - auch bei der Gestaltung von Arbeitszeit und Arbeitsort, dem großen Thema dieser Arbeitnehmer. Das gibt alternativen Konzepten wie Job-Sharing oder Teilzeit, Home-Office oder Sabbatical Auftrieb: Arbeit und Freizeit sind heute dichter verwebt als je zuvor. Die Digitalisierung hat zunächst den klassischen Feierabend verwässert, was manche nützlich und andere grauenhaft finden. Die Generation Z fegt nun auch die Idee, den Spaß im Leben auf die Zeit nach dem Renteneintritt zu verschieben, hinweg: Schuften für das späte Glück ist schwer aus der Mode - vielleicht auch deshalb, weil dieser Generation klar ist, dass es für sie bis zum "Rentenalter" ein weitaus längerer Weg wird als für alle, die vor ihnen kamen. Deshalb muss für die Wünsche jenseits der Arbeit heute schon früher Platz sein, im normalen Arbeitsalltag ebenso wie in längeren Auszeit-Phasen.

Viele große Konzerne reagieren auf die neuen Ansprüche der jungen Arbeitnehmergenerationen und machen reizvolle Angebote. Für viele Vertreter der Generation Z gibt es also keinen Druck, gründen zu müssen, um möglichst frei über die eigene Zeit verfügen zu können. Eine Festanstellung bietet ihnen scheinbar ähnliche Vorteile mit weitaus geringerem persönlichem Risiko.

Um dem entgegen zu wirken, zielen viele Förderprogramme, sowohl von öffentlichen wie von privaten Initiativen, zunächst darauf ab, überhaupt erst den Reiz der Unternehmensgründung deutlich zu machen. Eine Zielgruppe, die dabei besonders im Fokus steht, sind Frauen: Die Gründerszene ist bislang männlich dominiert, in den USA gilt das Silicon Valley als Macho-City, weltweit liegt die Frauenquote bei der von Investoren finanzierten Start-ups nur bei etwa 17 Prozent. Fast 90 Prozent des weltweit vergebenen Risikokapitals geht an männliche Gründer. Ob das auch die Folge einer alternativen Prioritätensetzung ist?

Der Investor Peter Thiel jedenfalls lästerte erst kürzlich über die deutsche Gründerszene und ihre Begeisterung für die richtige Work-Life-Balance: Die Voraussetzungen in Deutschland wären super, sagte Thiel. "Es fehlt ganz einfach an Ehrgeiz."