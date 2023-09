Warum die Fraport AG weiter Geschäfte in Russland macht

Am Petersburger Flughafen Pulkowo ist auch das Unternehmen Fraport beteiligt, das wiederum zu fast einem Drittel dem Land Hessen gehört.

Der deutsche Konzern kann angeblich seine Beteiligung am Flughafen von Sankt Petersburg nicht kündigen, obwohl der Airport mutmaßlich auch für militärische Zwecke genutzt wird. Was wirklich in den Verträgen steht - und welche Rolle ein 163-Millionen-Euro-Kredit spielt.