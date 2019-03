27. März 2019, 18:46 Uhr Preisverfall Südzucker rechnet mit Verlust

Europas größter Zuckerproduzent Südzucker hat wegen des anhaltenden Preisverfalls auch für das laufende Jahr einen Verlust im Kerngeschäft angekündigt. Das Unternehmen erwartet für die Hauptsparte einen operativen Verlust von 200 bis 300 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2019/20. Die Prognose sei wegen der starken Preisausschläge am Zucker- wie am Ethanolmarkt von hoher Unsicherheit geprägt, teilte Südzucker mit. Seit der Liberalisierung des Zuckermarktes in der EU im Oktober 2017 sind die Zuckerpreise unter Druck. Der trockene Sommer 2018 schmälerte zudem die Ernte. Südzucker hatte als Gegenmaßnahme im Februar angekündigt, fünf Fabriken mit rund 400 Mitarbeitern zu schließen.