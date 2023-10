Von Harald Freiberger

Die Inflation in Deutschland ist weiter auf dem Rückzug. Im Oktober stiegen die Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat noch um 3,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in seiner vorläufigen Schätzung mitteilte. Im September waren es noch 4,5 Prozent gewesen. Auf ihrem Höhepunkt im Oktober und November 2022 hatte die Inflationsrate gar bei mehr als zehn Prozent gelegen.