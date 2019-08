Erfurt (dpa/th) - Die Verbraucherpreise in Thüringen lagen im Juli 1,7 Prozent höher als im gleichen Monats des vergangenen Jahres. Tiefer in die Tasche greifen mussten die Thüringer unter anderem für Kleidung und Schuhe, die im Schnitt 4,3 Prozent teurer waren, wie das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt mitteilte. Mehr ausgeben mussten die Verbraucher auch für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke, für die im Durchschnitt 1,8 Prozent mehr fällig wurde. Grund dafür waren preisliche Ausreißer bei einzelnen Produkten, ermittelten die Testeinkäufer.