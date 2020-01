Inflation 2019 in Thüringen abgeschwächt

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise im vergangenen Jahr verlangsamt. Die Teuerungsrate lag im Jahresschnitt bei 1,4 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte. 2018 betrug sie noch 1,8 Prozent. Das entspricht exakt dem Bundestrend.

Vor allem sinkende Preise für Heizöl und Kraftstoffe hätten 2019 die Inflation in Thüringen gedämpft. Verbraucher mussten im Jahresvergleich durchschnittlich 1,9 Prozent weniger fürs Heizen mit Öl und für das Tanken bezahlen.

Einen starken Preisauftrieb beobachteten die Statistiker hingegen im vergangenen Jahr in Thüringen bei den Dienstleistungen der häuslichen Pflege. Diese hätten sich mit einem Plus von 18,6 Prozent drastisch verteuert. Nahrungsmittel verteuerten sich um 0,9 Prozent. Vor allem für Gemüse, Fisch und Fleisch musste mehr berappt werden.

Im Bereich Post und Telekommunikation gaben die Preise im vergangenen Jahr indes um 0,6 Prozent nach. Verantwortlich dafür waren trotz der Preiserhöhungen bei Briefen und Paketen um durchschnittlich 3,7 Prozent günstigere Handys ohne Vertragsbindung, die sich um 8,3 Prozent verbilligten.