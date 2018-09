13. September 2018, 20:32 Uhr P&R Container, die es nie gab

Der Gründer der insolventen Anlagefirma P&R wurde verhaftet. Er soll Anleger um Milliarden betrogen haben, mit Containern, die offenbar nur auf dem Papier existierten.

Von Markus Zydra , Frankfurt

Im wohl größten Anlegerbetrugsfall der bundesdeutschen Geschichte sitzt der Gründer des insolventen Containervermieters P & R jetzt in Untersuchungshaft. Heinz R. sei am Mittwoch festgenommen worden, sagte Oberstaatsanwältin Anne Leiding in München. Die Ermittler legen dem Mann Betrug zur Last. Rund 54 000 Anleger haben 3,5 Milliarden Euro bei P & R investiert. Sie kauften Container, die von der Finanzfirma dann an Reeder vermietet wurden.

P & R aus Grünwald bei München war mehr als 40 Jahre im Geschäft. Bis ...