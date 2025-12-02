Es ist ein radikaler Schritt: In Dänemark hängt der Staatskonzern Postnord die hübschen roten Briefkästen ab. Vom neuen Jahr an wird die Firma, die der schwedischen und dänischen Regierung gehört, keine Briefe mehr annehmen und zustellen. Postnord baut deswegen ein Drittel der 4500 Jobs ab. Die übrigen Beschäftigten sollen sich auf das wachsende Paketgeschäft konzentrieren. Das Management begründet das Aus für die Briefe damit, dass Dänemark eines der am stärksten digitalisierten Länder der Welt sei. Die Bürger brauchen Formulare und Geschäftsschreiben nicht mehr in Papierform – daher sank die Zahl der Briefe seit der Jahrtausendwende um 90 Prozent.
PostWieso die Dänen ihre Briefkästen abhängen
Lesezeit: 3 Min.
Der staatliche Postdienst stellt von 2026 an die Briefzustellung ein und konzentriert sich aufs Paketgeschäft. Auch in Deutschland sinken die Briefmengen – aber es gibt einen entscheidenden Unterschied.
Von Björn Finke, Düsseldorf
Exklusiv
Handelskrieg:Warum DHL von Trumps Zollpolitik profitieren könnte
DHL ist das größte Logistikunternehmen der Welt. Firmenchef Tobias Meyer erklärt, wieso Trumps Handelskrieg dem Dax-Konzern sogar Zusatzeinnahmen beschert und warum die Globalisierung einfach weitergeht.
Lesen Sie mehr zum Thema