Kommentar von Meike Schreiber, Frankfurt

Glaubt man der Deutschen Bank, dann handelt es sich bei den Problemen ihrer Tochter Postbank um vorübergehende Service-Einschränkung im Rahmen wichtiger Bauarbeiten an den IT-Plattformen. Man kenne das ja von anderen Banken, die angeblich ähnliche Probleme haben. Und überhaupt, was sind schon ein paar Hundert oder Tausend Beschwerden angesichts von zwölf Millionen Kunden? Grosso modo sei der Umzug der Postbank-Kunden-Daten auf die Systeme der Deutschen Bank - in vier Wellen an mehreren Wochenenden in den vergangenen Monaten - doch gut verlaufen, hieß es zuletzt aus den Frankfurter Doppeltürmen.