Eine Briefträgerin in Schwerin: Die Beschäftigten erhalten mehr Lohn, ein unbefristeter Streik ist wohl vom Tisch.

Von Björn Finke, Düsseldorf

Unbefristete Streiks der Briefträger sind nun wohl abgewendet, aber für den Konzern wird es teuer: Die Deutsche Post DHL und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi haben sich am Samstag auf einen neuen Tarifvertrag für die 160 000 Tarifbeschäftigten in Deutschland geeinigt. Der Vertrag läuft über zwei Jahre bis Ende 2024 und sieht nach Angaben des Bonner Dax-Unternehmens Lohnsteigerungen von durchschnittlich 11,5 Prozent vor. Verdi hatte eine Erhöhung um 15 Prozent gefordert bei einer Laufzeit von nur einem Jahr - 2024 hätte es also erneut Verhandlungen über die Gehälter gegeben.