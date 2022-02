Von Max Hägler, München

Eine große Idee nimmt offensichtlich Formen an: Sportwagenbauer Porsche strebt tatsächlich an die Börse. In einer Ad-hoc-Mitteilung erklärte die übergeordnete Eigentümer-Holding Porsche SE, man stehe diesbezüglich "in fortgeschrittenen Gesprächen" mit dem Volkswagen-Konzern. Der Autohersteller aus Stuttgart ist eine von derzeit zwölf Marken im Konzern - und die profitabelste. Auch in Krisenzeiten liegt die Marge meist über 15 Prozent, eher noch höher. Beim Verkauf eines Sportwagens für 100 000 Euro bleiben also mindestens 15 000, vielleicht sogar 20 000 Euro Gewinn - eine viel höhere Quote, als beispielsweise die Kernmarke Volkswagen erreicht.

Aus diesem Grund ist schon länger im Gespräch, die weltbekannte Marke aus dem Verbund herauszulösen. Vor einem Jahr hatte etwa Porsche-Finanzchef Lutz Meschke im SZ-Interview entsprechend argumentiert: "Konzerne sind oft massiv unterbewertet, weil der Einzelwert der Einheiten am Kapitalmarkt nie 1:1 wiedergegeben wird", sagte er damals. Auf die Frage, ob es nicht Unbehagen bereite, andauernd hohe Gewinne an den VW-Konzern abführen zu müssen, antwortete Meschke selbstbewusst: "Da hat man kaum eine Wahl."

Bereits vor vier Jahren hatte Meschke erklärt, Porsche könnte an der Börse 60 bis 70 Milliarden Euro wert sein. Analysten halten diese Zahl für plausibel: Manche sprechen sogar von einem möglichen Porsche-Wert von 100 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der VW-Konzern - mitsamt Porsche - erreicht derzeit einen Wert von 115 Milliarden Euro.

Das Gespräch mit Meschke, der auch ein Vertrauter der Eigentümerfamilien Porsche und Piëch ist, las sich wie ein Werben für diese Idee. Zumal der Manager sogleich die Details mitlieferte, die auch heute noch gelten: Der Kapitalmarkt schätze "homogene, fokussierte Geschäftseinheiten". Wäre man selbstständig, dann stiegen auch die Finanzierungsmöglichkeiten. Und eine schlanke Firma könne schneller agieren, etwa bei Bündnissen mit "Tech-Playern", die für das autonome Fahren wichtig sind, aber auch für die Elektrifizierung. Tatsächlich sprangen die Volkswagen-Vorzugsaktien am Dienstag nach der Ad-hoc-Mitteilung um 8,5 Prozent nach oben.

Detailansicht öffnen Zwei, die sehr eigenständig auftreten: Porsche-Chef Oliver Blume (li.) und Finanzvorstand Lutz Meschke. (Foto: THOMAS KIENZLE/AFP)

Die Zentrale als "schlanke Holding" mit dicken Aktienpaketen?

Sollte der Börsen-Plan Realität werden, würde auch die Volkswagen-Gruppe profitieren. Selbst ein Teilverkauf brächte etliche Milliarden, was nicht unwesentlich ist in diesen herausfordernden Transformations-Zeiten. Dem Vernehmen nach ist aus diesem Grund auch eine noch weitergehende Aufteilung des Konzerns denkbar - entlang der "Markengruppen", in die Herbert Diess den Konzern gegliedert hat: hier die Lastwagen und Busse, die bereits in einem börsennotierten Konstrukt namens Traton zusammengefasst sind. Dort die nobleren Autos rund um Audi samt Lamborghini, Bentley und Bugatti. Schließlich die "Volumengruppe" mit VW, Škoda und Seat und womöglich noch der Teileproduktion. Und eben: Porsche. Das Hauptquartier in Wolfsburg würde dann nur noch als eine "schlanke Holding" fungieren, die - das hört man immer wieder - jedoch maßgebliche Aktienpakete halten würde. Die Mehrheit am Lastwagenbauer Traton etwa liegt deutlich beim VW-Konzern. Und auch bei Porsche ist derzeit nicht denkbar, dass mehr als 25 Prozent in den freien Markt gegeben würden, die Regie bliebe insofern deutlich in Wolfsburg.

Nicht nur der Porsche-Finanzchef ist in den vergangenen Monaten selbstbewusst aufgetreten, auch manche Produktentscheidungen liefen zuletzt konträr zur Konzernräson. So etwa die Ansage aus Stuttgart, dass man den neuen Cayenne nicht im VW-Bulli-Werk Hannover bauen wolle. Es wäre für Niedersachsen ein wichtiges Projekt gewesen, doch die Schwaben setzten sich durch. Und schließlich hat Porsche-Chef Oliver Blume in den vergangenen Monaten immer wieder zu erkennen gegeben, dass er gern in Stuttgart bleiben und ungern nach Wolfsburg wechseln würde als Nachfolger des dortigen Chefs Diess.

Stuttgart statt Wolfsburg? Im Lichte eines nahen Börsengangs erscheint diese Entscheidung deutlich nachvollziehbarer. Denn selbst für einen erfahrenen Manager wie Blume wäre es ein spannendes Projekt, mit dem man in die Geschichtsbücher eingeht.

Zu guter Letzt ist da noch der Name, der das Projekt wahrscheinlich werden lässt: Auf Porsche, den Konstrukteur und die Familie, geht letztlich alles zurück bei VW. Gerade Wolfgang Porsche, derzeit Sprecher der Familie, die immer noch maßgebliche Teile am Konzern hält, ist deswegen vor allem an dieser Marke gelegen. Eine höhere Eigenständigkeit ist insofern auch noch eine Frage des Befindens.