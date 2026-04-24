Der Sportwagenbauer Porsche verkauft seine Anteile am Luxushersteller Bugatti. Die Beteiligungen an Bugatti Rimac und an der Rimac Group gehen demnach an ein Konsortium unter der Führung der US-Investmentgesellschaft HOF Capital, wie der Konzern in einer Börsen-Pflichtmitteilung am Freitag bekannt gab. Hinter HOF steht die ägyptische Milliardärsfamilie Sawiris, die auch einer der größten Aktionäre von Adidas ist. Familienoberhaupt Nassef Sawiris übernimmt dort im Mai den Posten des Aufsichtsratschefs.