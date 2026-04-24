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AutoindustriePorsche steigt bei Bugatti aus

Lesezeit: 2 Min.

Luxus auf vier Rädern: Der Bugatti Tourbillon soll 2026 in einer Auflage von 250 Exemplaren zu Preisen ab 4,5 Millionen Euro an den Start gehen.
Luxus auf vier Rädern: Der Bugatti Tourbillon soll 2026 in einer Auflage von 250 Exemplaren zu Preisen ab 4,5 Millionen Euro an den Start gehen. Bugatti Automobiles/dpa-tmn

Der Sportwagenhersteller trennt sich von seiner Luxusmarke und besorgt sich damit zusätzliches Geld. Gleichzeitig trifft die Porsche-Beschäftigten die nächste Sparrunde.

Von Christina Kunkel

Der Sportwagenbauer Porsche verkauft seine Anteile am Luxushersteller Bugatti. Die Beteiligungen an Bugatti Rimac und an der Rimac Group gehen demnach an ein Konsortium unter der Führung der US-Investmentgesellschaft HOF Capital, wie der Konzern in einer Börsen-Pflichtmitteilung am Freitag bekannt gab. Hinter HOF steht die ägyptische Milliardärsfamilie Sawiris, die auch einer der größten Aktionäre von Adidas ist. Familienoberhaupt Nassef Sawiris übernimmt dort im Mai den Posten des Aufsichtsratschefs.

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