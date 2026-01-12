Plötzlich steht der neue Porsche-Chef da, im Nieselregen. Es ist fast halb zwölf und Michael Leiters verlässt das Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen nicht im Wagen mit abgedunkelten Scheiben, sondern durchs Drehkreuz am Werkstor. So wie alle anderen Mitarbeiter auch. Man kann es vielleicht als Statement verstehen, das der Neue abgeben möchte an diesem Montag: Ich bin einer von euch, wenn es gut läuft und die Sonne scheint genauso wie in Zeiten von Krisen und Schmuddelwetter. Zeiten, wie sie bei Porsche schon seit einer Weile herrschen.