Er ist weg – und kassiert trotzdem weiter. Lutz Meschke, der frühere Doppelvorstand bei Porsche und der Porsche-Holding, könnte bis 2030 mehr als 20 Millionen Euro bekommen. Aktionärsvertreter Christian Strenger zieht deshalb vor Gericht.

Seit Ende 2025 ist Lutz Meschke nicht mehr im Vorstand der Porsche SE, jener Holding, die mehrheitlich am VW-Konzern beteiligt ist. Der 60-Jährige kassiert aber weiterhin Millionen Euro. Sein Vertrag läuft noch bis Mitte 2030 – er bekommt also weiterhin sein Gehalt plus Bonuszahlungen ausgezahlt. Nach Schätzungen des Aktionärsvertreters Christian Strenger könnten sich die Verpflichtungen der Porsche SE und die Abfindungen bei Porsche, wo Meschke zuvor ebenfalls im Vorstand saß, am Ende auf mehr als 20 Millionen Euro belaufen.