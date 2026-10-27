Dennoch sagt der Finanzchef, erst im nächsten Jahr werde Porsche seinen Tiefpunkt erreichen. An den USA-Plänen des Autoherstellers soll sich auch mit einem neuen Werk von Audi nichts ändern.

Gute Nachrichten oder zumindest kleine positive Signale sind in der deutschen Autoindustrie zuletzt selten geworden. Insofern sind die jüngsten Finanzzahlen von Porsche zumindest ein kleiner Grund zur Hoffnung. Von Januar bis September sank der Umsatz des Autoherstellers zwar um knapp sechs Prozent auf 25,28 Milliarden Euro. Der Gewinn stieg jedoch auf 1,74 Milliarden Euro nach gerade mal 40 Millionen Euro vor Jahresfrist. Damals hatte Porsche allerdings auch hohe Abschreibungen und Kosten für Personalabbau verbucht. Der Umsatz sank damit nicht so stark wie der Absatz (minus 16 Prozent), da mehr margenstarke Modelle verkauft wurden.