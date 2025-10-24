Es gibt Abschiede, die fallen leicht. Und es gibt die anderen. So einen erlebt gerade wohl Oliver Blume. Noch ist er in Personalunion Chef von Porsche und Volkswagen, aber nicht mehr lange: Zehn Wochen noch, dann wird er den Posten in Stuttgart aufgeben, um sich ganz auf den in Wolfsburg zu konzentrieren. Vorher aber muss Blume bei Porsche noch einiges erledigen – oder besser: hinter sich bringen. Denn in seinen letzten Wochen wird der scheidende Chef noch manche schwere Entscheidung treffen und einige schlechte Nachrichten verkünden müssen.
Lesezeit: 5 Min.
Der scheidende Porsche-Chef ist zwar nicht dabei, als die jüngsten Geschäftszahlen verkündet werden. Sie sind aber so etwas wie eine letzte Bilanz für ihn, solange er noch da ist. Und die ist, zumindest auf den ersten Blick, verheerend.
Von Stephan Radomsky
