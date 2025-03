Von Caspar Busse

Die Adresse ist standesgemäß. „Am Porscheplatz 1“ in Stuttgart-Zuffenhausen residiert die Porsche Automobil Holding SE, kurz Porsche SE. Die Gesellschaft darf zwar nicht mit dem Sportwagenbauer Porsche in unmittelbarer Nachbarschaft verwechselt werden, gehört aber auch zu den 40 größten Börsengesellschaften, die im Deutschen Aktienindex (Dax) notiert sind. Die Porsche SE wird von den Milliardärsfamilien Porsche und Piëch dominiert und ist an verschiedenen Firmen beteiligt. Die mit Abstand Wichtigsten: Die Porsche SE hält die Mehrheit der Stammaktien an Europas größtem Autokonzern, der Volkswagen AG, sowie 25 Prozent plus eine Aktie der Stammaktien an der Porsche AG. Die Porsche SE galt deshalb als werthaltig – bislang zumindest.