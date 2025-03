Trotz des Riesenverlusts will die Porsche SE eine Dividende zahlen. Allerdings soll die Ausschüttung für jede Vorzugsaktie von 2,56 Euro ein Jahr zuvor um rund ein Viertel auf 1,91 Euro sinken, wie die Stuttgarter mitteilten.

In 2025 strebt Vorstandschef Hans Dieter Pötsch, der zugleich den VW-Aufsichtsrat leitet, ein Ergebnis nach Steuern von 2,4 bis 4,4 Milliarden Euro an. „Durch die Umsetzung der Programme in unseren Kernbeteiligungen sehen wir erhebliches Wertsteigerungspotenzial“, sagte Pötsch. VW und Porsche hätten auf die Herausforderungen in der Autoindustrie entschlossen mit guten Programmen reagiert. „Jetzt geht es in allen Bereichen um die konsequente Umsetzung.“ VW und Porsche hatten 2024 wegen des Einbruchs im China-Geschäft und der weltweit schwachen Autokonjunktur weniger verdient. Der Abbau Tausender Arbeitsplätze soll zu Einsparungen und mehr Ertragskraft in den kommenden Jahren beitragen.

Zugleich will die Porsche SE die Strategie weiterverfolgen, in kleinere Unternehmen zu investieren. Im vergangenen Jahr wurden Anteile am Fernbus-Unternehmen Flix, am Start-up Waabi und am Drohnenhersteller Quantum Systems erworben. Im Portfolio hat die Holding damit 18 Firmen entlang der automobilen Wertschöpfungskette und einen Fonds.

Die Porsche Holding hält die Stimmrechtsmehrheit am Volkswagen-Konzern und eine Sperrminorität am Sportwagenbauer Porsche AG, der mehrheitlich zum Volkswagen-Konzerngebilde gehört. In der Porsche SE, die nicht mit dem Sportwagenbauer Porsche AG verwechselt werden darf, haben die Familien Porsche und Piëch ihre Firmenbeteiligungen gebündelt. Kürzlich hatte Bild berichtet, die Eignerfamilien Porsche und Piëch zögen einen Verkauf von VW-Aktien in Betracht. Die Porsche SE hatte das dementiert.