Von Jan Schmidbauer, Weissach

Die Entwicklung ist ja erstmal erstaunlich: Ausgerechnet Porsche, die Marke, die am stärksten mit ihren Verbrennungsmotoren in Verbindung gebracht wird, mit röhrenden Sechszylinder-Boxern und bulligen V8-Aggregaten, hat sich im Volkswagen-Konzern in den vergangenen Jahren zum Vorreiter in der Elektrifizierung entwickelt. Besonders mit dem Taycan, der als eines von wenigen deutschen Elektro-Modellen imagetechnisch mit den schnellen Teslas aus Kalifornien mithalten kann, für manche vielleicht sogar vorausfährt.