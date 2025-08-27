Autoindustrie Neue Debatte um Porsche-Chef 27. August 2025, 15:46 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Oliver Blume ist Chef des Volkswagen-Konzerns - aber auch von Porsche. Die Frage ist, ob das noch lange so bleibt. (Foto: Friedrich Bungert)

Gibt der VW-Vorstandsvorsitzende Oliver Blume seinen Chefposten bei Porsche schon bald ab – oder nicht? Und wer könnte sein Nachfolger werden? Kurz vor der Münchner IAA hat der Autokonzern auf einmal eine sehr unbequeme Personaldiskussion.

Von Tobias Bug und Thomas Fromm, München, Stuttgart

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback