Rein marketingtechnisch scheint am Mittwochmorgen bei Porsche erst einmal alles unter Kontrolle – und business as usual. Der Sportwagenbauer verschickt kurz nach neun Uhr ein Interview mit dem Fußballer und Porsche-Markenbotschafter Sami Khedira („Der Porsche Fußball Cup ist ein Herzensprojekt“) und setzt damit schon mal den Ton für den Tag. Die Mischung aus Sportwagen und Sport-Promi, verpackt in einer Pressemitteilung, das gehört zu den Klassikern unter den PR-Instrumenten, deshalb gerne auch schon am frühen Morgen.
AutoindustrieNeue Debatte um Porsche-Chef
Lesezeit: 4 Min.
Gibt der VW-Vorstandsvorsitzende Oliver Blume seinen Chefposten bei Porsche schon bald ab – oder nicht? Und wer könnte sein Nachfolger werden? Kurz vor der Münchner IAA hat der Autokonzern auf einmal eine sehr unbequeme Personaldiskussion.
Von Tobias Bug und Thomas Fromm, München, Stuttgart
Flixtrain:„Bei uns wird es keine erste Klasse und kein Bordrestaurant geben“
Flix-Gründer André Schwämmlein verrät die Pläne für seine 65 neuen Züge. Er erklärt, warum die Koffermitnahme bei Flixtrain jetzt etwas kostet – und was sich bei der Deutschen Bahn ändern muss.
Lesen Sie mehr zum Thema