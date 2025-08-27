Zum Hauptinhalt springen

AutoindustrieNeue Debatte um Porsche-Chef

Lesezeit: 4 Min.

Oliver Blume ist Chef des Volkswagen-Konzerns - aber auch von Porsche. Die Frage ist, ob das noch lange so bleibt.
Oliver Blume ist Chef des Volkswagen-Konzerns - aber auch von Porsche. Die Frage ist, ob das noch lange so bleibt. (Foto: Friedrich Bungert)

Gibt der VW-Vorstandsvorsitzende Oliver Blume seinen Chefposten bei Porsche schon bald ab – oder nicht? Und wer könnte sein Nachfolger werden? Kurz vor der Münchner IAA hat der Autokonzern auf einmal eine sehr unbequeme Personaldiskussion.

Von Tobias Bug und Thomas Fromm, München, Stuttgart

Rein marketingtechnisch scheint am Mittwochmorgen bei Porsche erst einmal alles unter Kontrolle – und business as usual. Der Sportwagenbauer verschickt kurz nach neun Uhr ein Interview mit dem Fußballer und Porsche-Markenbotschafter Sami Khedira („Der Porsche Fußball Cup ist ein Herzensprojekt“) und setzt damit schon mal den Ton für den Tag. Die Mischung aus Sportwagen und Sport-Promi, verpackt in einer Pressemitteilung, das gehört zu den Klassikern unter den PR-Instrumenten, deshalb gerne auch schon am frühen Morgen.

Zur SZ-Startseite

Flixtrain
:„Bei uns wird es keine erste Klasse und kein Bordrestaurant geben“

Flix-Gründer André Schwämmlein verrät die Pläne für seine 65 neuen Züge. Er erklärt, warum die Koffermitnahme bei Flixtrain jetzt etwas kostet – und was sich bei der Deutschen Bahn ändern muss.

SZ PlusInterview von Caspar Busse und Vivien Timmler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite