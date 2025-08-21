Zum Hauptinhalt springen

ElektroautosPorsche verzichtet auf eigene Batterieproduktion

Lesezeit: 3 Min.

Produktion des Elektro-Porsche Macan in Leipzig. Die Batterien stammen aus Asien.
Produktion des Elektro-Porsche Macan in Leipzig. Die Batterien stammen aus Asien. (Foto: Jens Schlueter/Getty Images)

Der Sportwagenhersteller wollte mit seiner Batterietochter Cellforce Hochleistungszellen für seine Elektroautos entwickeln. Doch nun sollen dort die meisten Angestellten gehen.

Von Tobias Bug, Stuttgart

Oliver Blume hatte einiges vor mit Porsche. Der Vorstandschef wollte den schwäbischen Luxusautobauer zum Elektrovorreiter machen: Bis 2030 sollten 80 Prozent der Sportwagen elektrisch sein. Die Batterien, so der Plan, wollte Porsche selbst produzieren, ganz wie US-Konkurrent Tesla. So wie man seine Verbrennermotoren selbst baut, sagt ein Insider, sollten auch die Batterien aus dem Hause Porsche kommen. Um gewissermaßen das Porsche-Gefühl ins Elektrozeitalter zu retten.

