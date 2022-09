Volkswagen will mit dem Börsengang der Sportwagentochter Porsche AG bis zu 9,39 Milliarden Euro einnehmen. Bis zu 113,9 Millionen Vorzugsaktien des Stuttgarter Unternehmen sollen in einer Spanne zwischen 76,50 und 82,50 Euro verkauft werden, wie Volkswagen am Sonntagabend mitteilte. Die Porsche AG wird damit mit 70 bis 75 Milliarden Euro bewertet. Der Wolfsburger Autobauer bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Von Montag an können Investoren die Porsche-Aktien nun zeichnen. Die Rückkehr des Sportwagenbauers an die Frankfurter Börse ist für den 29. September geplant. Es wäre einer der größten Börsengänge in den vergangenen 20 Jahren in Europa.