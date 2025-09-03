Börse Porsche-Aktie fliegt aus dem Dax 4. September 2025, 0:29 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Da war der Optimismus noch groß: Porsche-Chef Oliver Blume (rechts) und der damalige Finanzchef Lutz Meschke schwingen beim Börsengang im September 2022 an der Frankfurter Börse die Börsenglocke. (Foto: dpa)

Der Börsengang des Sportwagenbauers galt als einer der größten in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Doch nun ist die Krise so groß, dass die Aktie absteigt. Dieser Misserfolg klebt besonders an Porsche-Chef Oliver Blume.

Von Christina Kunkel, Seattle

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback