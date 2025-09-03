Zum Hauptinhalt springen

BörsePorsche-Aktie fliegt aus dem Dax

Da war der Optimismus noch groß: Porsche-Chef Oliver Blume (rechts) und der damalige Finanzchef Lutz Meschke schwingen beim Börsengang im September 2022 an der Frankfurter Börse die Börsenglocke.
Da war der Optimismus noch groß: Porsche-Chef Oliver Blume (rechts) und der damalige Finanzchef Lutz Meschke schwingen beim Börsengang im September 2022 an der Frankfurter Börse die Börsenglocke. (Foto: dpa)

Der Börsengang des Sportwagenbauers galt als einer der größten in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Doch nun ist die Krise so groß, dass die Aktie absteigt. Dieser Misserfolg klebt besonders an Porsche-Chef Oliver Blume.

Von Christina Kunkel, Seattle

Wenn man sich die Bilder vom 29. September 2022 anschaut, die an diesem Tag in Frankfurt entstanden sind, dann ist es kaum zu glauben, dass das alles erst drei Jahre her sein soll. Darauf zu sehen ist Porsche-Chef Oliver Blume, der vor Stolz fast zu platzen scheint, die Hand an der Börsenglocke, gemeinsam mit seinem damaligen Finanzchef Lutz Meschke.

