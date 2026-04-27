Zum Hauptinhalt springen

PolymarketWetten auf den Krieg

Lesezeit: 3 Min.

Das US-Militär hatte am 2. Januar Maduro und dessen Ehefrau Cilia Flores festgenommen.
Das US-Militär hatte am 2. Januar Maduro und dessen Ehefrau Cilia Flores festgenommen. ADAM GRAY/REUTERS

Ein US-Soldat soll auf Polymarket auf den Sturz von Venezuelas Ex-Machthaber Maduro gesetzt und so mehr als 400 000 Dollar Gewinn gemacht haben. Der Fall wirft ein neues, grelles Licht auf diese Plattformen.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Auf Prognose-Plattformen wie Polymarket kann man darauf wetten, ob ein Ereignis eintritt. Nutzer kaufen Aktien auf den Ausgang von Events wie Fußballspielen. So weit, so harmlos. Aber offenbar hat nun ein Soldat auf den Krieg gewettet.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite