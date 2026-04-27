Auf Prognose-Plattformen wie Polymarket kann man darauf wetten, ob ein Ereignis eintritt. Nutzer kaufen Aktien auf den Ausgang von Events wie Fußballspielen. So weit, so harmlos. Aber offenbar hat nun ein Soldat auf den Krieg gewettet.
PolymarketWetten auf den Krieg
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Ein US-Soldat soll auf Polymarket auf den Sturz von Venezuelas Ex-Machthaber Maduro gesetzt und so mehr als 400 000 Dollar Gewinn gemacht haben. Der Fall wirft ein neues, grelles Licht auf diese Plattformen.
Von Jürgen Schmieder, Los Angeles
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