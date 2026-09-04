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Sachsen-AnhaltDie irren Wetten auf deutsche Landtagswahlen

Lesezeit: 4 Min.

Polymarket ist einer der größten Prognosemärkte der Welt, in Deutschland ist die Plattform aber eigentlich verboten. Dort können Menschen auf künftige Ergebnisse von Spielen, dem Wetter und selbst von Wahlen wetten.
Polymarket ist einer der größten Prognosemärkte der Welt, in Deutschland ist die Plattform aber eigentlich verboten. Dort können Menschen auf künftige Ergebnisse von Spielen, dem Wetter und selbst von Wahlen wetten.
MARTIN LELIEVRE/AFP

Einst interessierten sich allenfalls Politik-Spezialisten für Landtagswahlen. Auf der US-Wettplattform Polymarket mutieren sie nun zum Spekulationsobjekt. Das setzt auch die deutschen Glücksspielbehörden unter Druck.

Von Ben Heubl und Meike Schreiber, München, Frankfurt

SZ bei Google bevorzugen

„Schade, dass es keine gute Alternative zur Alternative gibt“, schreibt ein Nutzer namens b-marv dieser Tage auf Polymarket. Der Satz steht auf der US-Plattform unter einer Wette zu der Frage: Wird die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt die absolute Mehrheit der Sitze gewinnen? Der Nutzer glaubt nicht daran. Für knapp elf Dollar kauft er 17 Anteile an der Antwort „Nein“.

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Polymarket
:Wetten auf den Krieg

Ein US-Soldat soll auf Polymarket auf den Sturz von Venezuelas Ex-Machthaber Maduro gesetzt und so mehr als 400 000 Dollar Gewinn gemacht haben. Der Fall wirft ein neues, grelles Licht auf diese Plattformen.

SZ PlusVon Jürgen Schmieder

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