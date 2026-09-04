„Schade, dass es keine gute Alternative zur Alternative gibt“, schreibt ein Nutzer namens b-marv dieser Tage auf Polymarket. Der Satz steht auf der US-Plattform unter einer Wette zu der Frage: Wird die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt die absolute Mehrheit der Sitze gewinnen? Der Nutzer glaubt nicht daran. Für knapp elf Dollar kauft er 17 Anteile an der Antwort „Nein“.
Sachsen-AnhaltDie irren Wetten auf deutsche Landtagswahlen
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Einst interessierten sich allenfalls Politik-Spezialisten für Landtagswahlen. Auf der US-Wettplattform Polymarket mutieren sie nun zum Spekulationsobjekt. Das setzt auch die deutschen Glücksspielbehörden unter Druck.
Von Ben Heubl und Meike Schreiber, München, Frankfurt
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