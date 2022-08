Inflation in Polen

Das tägliche Leben wird auch in Polen immer teurer. Deswegen besteht nun die Möglichkeit, zeitweise Kreditraten auszusetzen.

Um die Menschen in der Krise zu entlasten, will die Regierung ihnen die Kreditraten stunden. Es ist nicht die einzige Entlastung für Bürger. Doch Ökonomen sehen die teuren Wahlgeschenke auch kritisch.

Von Viktoria Großmann

In Polen haben nicht nur die Schulkinder derzeit Ferien, sondern auch die Kredite der Erwachsenen. Die sogenannten Kreditferien sind eine der Maßnahmen der rechtspopulistischen PiS-Regierung: Sie stundet Kredite, um Privathaushalte in der Krise zu entlasten. Die Krise sieht im Moment so aus: Mit 15,5 Prozent im Juli gibt es die höchste Inflationsrate seit 25 Jahren. Die polnischen Złoty sind auf ein Allzeittief gefallen, anstatt 4,5 wie im Februar bekommt man nun bald fünf Złoty für den Euro.