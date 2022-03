Von Markus Balser, Berlin

Bahn-Vorstand Ronald Pofalla war es eigentlich gewohnt, in der ersten Reihe zu stehen. Doch schon im Februar, als der größte deutsche Staatskonzern in Berlin einen neuen ICE präsentierte, war Pofalla - bislang Stammgast bei solchen Terminen - nicht mehr dabei. Richard Lutz und Fernverkehrsvorstand Berthold Huber übernahmen den Prestigetermin mit Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Zuletzt knirschte es zwischenmenschlich im Bahn-Vorstand. Vertraute berichten über ein angespanntes Verhältnis zur aufstrebenden Chefin der Güterverkehrssparte, Sigrid Nikutta.

Es lief also schon einige Zeit nicht nach Fahrplan für den 62-Jährigen, der seit sieben Jahren in der Bahn-Führung saß. Bereits vor einigen Tagen habe der Manager den Verkehrsminister von seinem Ausstiegsplan informiert, heißt es. Seit Wochenbeginn wisse auch der engste Kreis bei der Bahn Bescheid. Am Vormittag teilte der Konzern dann auch offiziell mit: Pofalla verlasse das Unternehmen zum 30. April.

Pofalla selbst äußerte sich nicht zu seinen Ausstiegsgründen. "Nach mehr als sieben Jahren im Unternehmen ist es an der Zeit, zu meinem nächsten Lebensabschnitt aufzubrechen", sagte der Mann, der unter Angela Merkel das Kanzleramt leitete und ihr Vertrauter war. Er erhalte keine Abfindung oder Auszahlung für die verbliebene Amtszeit, da er auf eigenen Wunsch ausscheide, sagte ein Konzernvertreter. Sein Vertrag wäre eigentlich noch bis Juli 2025 gelaufen.

Frühere Kollegen berichten, Pofalla wolle sich stärker um seine Familie kümmern, die in Nordrhein-Westfalen lebe. Daneben aber könnte auch Gegenwind im Konzern und in der Politik den Ausstieg des bislang mächtigen Bahnmanagers befördert haben. Denn mit der neuen Ampel-Regierung aus FDP, SPD und Grünen hatte der CDU-Mann, der noch in der großen Koalition erfolgreich für Zusatzmilliarden getrommelt hatte, seinen Einfluss verloren.

Konzerninterne Gegner sahen ihre Chance gekommen. Der 62-jährige Jurist und langjährige CDU-Politiker war von Anfang an umstritten, da er vom Kanzleramt in den Konzern wechselte und dies als politisch gewollt galt. Pofalla übernahm kurze Zeit später einen Vorstandsposten und war ab 2017 für die gesamte Infrastruktur aus Netz, Bahnhöfen und Energieversorgung zuständig. Dies ist das Schlüsselressort im Bahn-Konzern. Jedes Jahr kann es über ein Investitionsbudget im zweistelligen Milliarden-Bereich verfügen. Für einige Zeit galt er auch als Kandidat für den Posten des Vorstandschef. Denn Pofalla zog erfolgreich viel Geld für das Unternehmen an Land.

Mit seinem Rückzug kommt Pofalla womöglich auch einer Demission zuvor

Doch mit dem Regierungswechsel war diese Hoffnung endgültig verpufft. Verkehrsminister Wissing hatte zuletzt signalisiert, dass er die chronisch schlechten Leistungen der Bahn nicht weiter hinnehmen werde. Aus der Ampel-Koalition hagelte es Kritik auch an der Lage des von Pofalla verantworteten Netzes, an Verspätungen und einer zögerlichen Digitalisierung. Wissing scheint entschlossen, den Konzern zu reformieren. Vor allem die Sparte Pofallas ist im Visier. Sie soll formell aus der Aktiengesellschaft der Bahn herausgelöst werden. Pofalla hätte wohl an Einfluss verloren.

Verschärft hatte die kritische Lage für Pofalla zuletzt auch noch, dass das umstrittene Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 noch teurer werden soll, als ohnehin schon erwartet. Politiker wie Baden-Württembergs grüner Verkehrsminister Winfried Hermann fühlten sich davon düpiert. Noch im vergangenen Jahr hielt Pofalla an der Kostenschätzung von 8,2 Milliarden Euro fest. Ende Januar dann sickerte durch, dass sich das Vorhaben über eine Milliarde Euro verteuern wird. Noch weiß niemand, wer das bezahlen soll.

Inzwischen hat der Aufsichtsrat Konzernkreisen zufolge eine Sondersitzung des Aufsichtsrat deswegen für den 18. März angesetzt. Pofalla kommt mit seinem Abschied möglicherweise auch einer Demission zuvor. Aufsichtsräte loben allerdings auch seinen Einsatz in der Politik für einen Ausbau der Bahn. Ohne Pofalla, sagt einer, hätte der Konzern in den vergangenen Jahren keinen solchen Aufbruch hinlegen können.

Ob es Pofalla nach seinem Abgang wieder in die Wirtschaft oder zurück in die Politik zieht, ist offen. Es gebe noch keine Entscheidung hieß es aus seinem Umfeld. Auch über die Nachbesetzung seines Postens bei der Bahn wolle der Konzern nun in Ruhe entscheiden.