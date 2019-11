Die einen schwören, dass wir in Zukunft ganz genau definieren müssen, wofür wir stehen, um eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Die anderen kritisieren, dass wir so kapitalistisches Denken bis in den letzten Winkel unserer Persönlichkeit dringen lassen.

Bianca Jankovska ist Publizistin und kennt das Thema gut - und zwar aus der Theorie genauso wie aus der Praxis, hat es also quasi am eigenen Leib auch mal durchgespielt. Sie sagt im Gespräch: "Es ergibt total Sinn herauszufinden, für welche drei Themen man tatsächlich steht." Warum und wie man diese Themen am besten herausfindet, hören Sie in dieser Folge des Plan W-Podcasts.

