Arbeitsmarkt

Heil legt ein Paket für den Krisenfall vor

Was passiert, wenn in der nächsten Krise wieder Hunderttausende in Kurzarbeit müssen? Der Bundesarbeitsminister will per Gesetz vorsorgen - und verspricht: Die Sozialkassen werden dafür nicht geplündert. Von Henrike Roßbach